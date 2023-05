Play-off B1. La Pro Patria cade sul campo del Volpiano: il primo set illude, poi dilagano le piemontesi

Le statistiche erano chiare e purtroppo si sono tramutate in realtà. Il Savis Vol-Ley Volpiano ha fatto valere ancora una volta il fattore campo (la dodicesima volta in 13 incontri stagionali), rimontando il primo set e vincendo al quarto la gara di andata della semifinale play-off di B1 contro la Bracco Pro Patria. Non è affatto una bocciatura per le ragazze di coach Brugnone, giunte meritatamente a questo storico traguardo e che tra una settimana potranno cercare di ribaltare il risultato al PalaNatta. Servirà il pubblico delle grandi occasioni per trascinare la squadra milanese a una rimonta che non è affatto impossibile.

L’incontro si è indirizzato subito nel migliore dei modi. Il primo parziale ha visto la Pro Patria gestire il proprio vantaggio con calma e carattere, come ben dimostrato dal momentaneo 18-11 che è apparso come il punteggio giusto per sbloccare la partita e iniziare l’avventura dei play-off come meglio non si sarebbe potuto immaginare. Nella seconda frazione di gioco la Bracco ha cercato di replicare quanto visto pochi minuti prima, ma il 7-6 in suo favore è rimasto l’ultimo momento del set in cui le biancoblu hanno comandato. Volpiano ha messo la freccia e non si è più fermata fino al 25-16 che ha sancito l’1-1 provvisorio.

Il terzo parziale è stato inevitabilmente quello spartiacque: l’incertezza ha regnato sovrana, come ben testimoniato dal 15-15 di metà parziale e dal 22-20 in favore delle padrone di casa che poteva essere ribaltato. Il break di tre punti ha consentito però al Volpiano di completare la rimonta e portarsi in vantaggio nel conto set. Purtroppo la quarta frazione di gioco non ha riservato gioie alla Pro Patria che si è dovuta arrendere al 25-15 che ha chiuso i giochi in maniera definitiva, ma non ancora il discorso qualificazione. Il tabellino del match:

SAVIS VOL-LEY VOLPIANO-BRACCO PRO PATRIA 3-1 (16-25, 25-16, 25-20, 25-15)

VOLPIANO: Andreotti, Re M., Zamboni, Bazzarone, Re V., Neffati, Puglisi (L), Cisi, Oliveri (L), Pastore, Muraglia, Cirelli, Martini. All. Andreotti.

PRO PATRIA: Villa, Merati, Giacomini, De Ambrogi, Badaracco, Brunelli (L), Mandotti, Trabucchi, Mazzi, Venturini, Sollazzo (L), Visconti, Bilamour, Poser. All. Brugnone