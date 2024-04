"The Amazing walk" di Amazon e tutte le altre opere del Fuorisalone

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci sono la camminata attraverso la montagna di Amazon, il carro armato che sfonda un muro cosparso da scritte di pace, il tunnel di sfere dorate e l'installazione con i sellini delle biciclette. Sono solo alcune delle opere esposte nel cortile dell'Università degli Studi di Milano per il Fuorisalone 2024. All'interno dell'ateneo di via Festa del Perdono 7, fino al 21 aprile, tutti gli appassionati di design potranno avventurarsi tra le installazioni allestite nei chiostri dell'università. Tra le opere principali spicca "The amazing walk", l'installazione creata da Amazon e dallo studio MAD Architects che riproduce la cima di una montagna ad alta quota, al cui interno sono esposti oggetti di design.