Giornata della Memoria: fiori davanti all'hotel in cui i nazisti torturavano ebrei e partigiani. Video

Nonostante il Covid Milano celebra la Giornata della Memoria per le vittime della Shoah, con un ricco programma di appuntamenti in presenza e online. Durante la mattinata di mercoledì 27 gennaio il sindaco, l'Anpi e le autorità locali hanno deposto una corona di fiori davanti all'ex hotel Regina, usato durante l'occupazione nazista di Milano (1943-45) come caserma nella quale interrogare e torturare cittadini ebrei e partigiani prima di spedirli nei campi di concentramento.

"Era doveroso esserci nonostante il Covid - ha spiegato il sindaco di Milano Beppe Sala - Quest'anno abbiamo cercato di proporre molte cose online, sia a causa della pandemia sia per avvicinare a questi importanti temi anche i giovani, mediante un linguaggio che conoscono meglio di chiunque".