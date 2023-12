Scioperi, Sala: "Non ci sarà rincaro biglietti per aumentare stipendi Atm"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Capisco le motivazioni dei lavoratori Atm, ma in questo momento il Comune non ha risorse per gli aumenti di stipendio ed è impensabile un nuovo rincaro dei biglietti". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che lunedì 11 dicembre ha presenziato alla cerimonia di accensione delle luminarie natalizie di corso Buenos Aires. In giornata aveva spiegato come fosse necessario "un aumento dei salari".

"Ogni anno abbiamo sempre meno risorse di bilancio, non solo per luminarie e addobbi di Natale, ma in generale per tutto - ha spiegato Sala -. Per questo motivo anche quest'anno non sarà organizzato il concerto di Capodanno. Tagliamo sulle cose non indispensabili per mettere più soldi su settori cruciali come welfare e trasporti il prossimo anno. So dello sciopero annunciato per il prossimo 15 dicembre e parlerò con il nuovo Prefetto per capire come agire. Il periodo di Natale è sempre critico per i trasporti e i passeggeri hanno diritto a viaggiare. Capisco però le ragioni dei dipendenti Atm. Detto questo, senza un intervento da parte del Governo non è possibile aumentare le risorse dell'Azienda Trasporti Milanese, ed è fuori luogo pensare a nuovi rincari dei biglietti visti i tempi che corrono".