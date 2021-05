Negozi vuoti in Galleria, presentate dieci offerte

Non si ferma la voglia di aprire bottega nel Salotto milanese. Gli spazi a bando sono gli ex Andrew's Ties, Mejana e Ruggeri

La corsa per avere una vetrina in Galleria Vittorio Emanuele non si ferma. Il salotto di Milano è ancora un luogo appetibile per il commercio, nonostante la crisi del covid abbia colpito alcuni negozi. Prova ne sia che uno dei nuovi spazi messi a bando dal Comune è proprio quello che fu di Andrew's Ties, il celebre cravattificio costretto a chiudere bottega all'inizio del 2021.

Per quello spazio, di circa cento metri quadrati, si sono fatti avanti i marchi Damiani, Pinko e Bric's. Palazzo Marino vuole quasi 300 mila euro all'anno d'affitto come base d'asta. Un altro spazio è in piazza Duomo 21, più piccolo (47 metri quadrati). Era affittato dal negozio di abbigliamento Ruggeri. La base d'asta è di 136 mila euro all'anno. Lo vogliono ancora Damiani e Pinko: a loro si è aggiunta l'offerta da parte di Duomo 21, la società della Terrazza omonima.

Il terzo spazio all'asta è quello occupato dalla coltelleria Mejana, una presenza storica in Galleria dal 1917. Il titolare ha annunciato a febbraio che non rinnoverà l'affitto da 80 mila euro all'anno per i quasi 50 metri quadrati. La base d'asta fissata da Palazzo Marino in questo caso è di quasi 145 mila euro. A concorrere sono quattro marchi: ancora Damiani e poi le pelletterie Piquadro e Anna Virgili e le scarpe di lusso di Giuseppe Zanotti. La qualità della proposta commerciale ("offerta tecnica") varrà, per tutt'e tre gli spazi, 60 punti su 100, mentre l'offerta economica i restanti 40 punti.

E non è tutto. Presto verranno assegnati anche cinque spazi di grande pregio ai piani alti della Galleria. Tra gli offerenti ritroviamo alcuni dei marchi che hanno presentato offerte per gli spazi commerciali (Damiani e Duomo 21) e poi Cracco, Chanel, Mi-Room. Tra gli spazi a bando, in questo caso, la prestigiosa Sala dell'Orologio situata sopra l'arco d'ingresso di piazza del Duomo.