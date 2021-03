Prosegue il lavoro di controllo del territorio relativamente al rispetto delle regole anti-Covid da parte della polizia locale

Multato in via Libertà, si sfoga danneggiando l'auto della polizia locale, finisce in carcere

L'uomo è stato sanzionato perché sorpreso a bere alcolici sdraiato su una panchina in via Libertà, ma quando gli agenti si sono allontanati lui ha scagliato la propria rabbia per la multa contro l'auto della polizia parcheggiata lì vicino. La telecamera dell'auto però ha ripreso tutto