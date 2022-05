Il mercato di piazza Gramsci cerca sette nuovi ambulanti

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato nelle scorse settimane la pubblicazione di un bando pubblico per le assegnazioni temporanee di 7 concessioni di posteggio, attualmente vacanti, nel mercato del giovedì in piazza Gramsci.

Le attività merceologiche richieste sono: vendita di prodotti ittici; sottoli e sottaceti, dolciumi, miele, spezie e tisane, oltre ad abbigliamento intimo e per bambini.

Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2022 esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Partecipazione al bando per la concessione temporanea di n. 7 posteggi nel mercato sperimentale di Piazza Gramsci”.

Il vice sindaco con delega al commercio e attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «E' un mercato nato nel 2020 che ha riscontrato fin da subito un grande apprezzamento da parte dei cittadini per la sua variegata offerta merceologica e qualitativa».

Poi l'invito: «Mi auguro che altri ambulanti colgano l’occasione per portare i propri prodotti in questa area mercatale che si contraddistingue per la sua posizione strategica situata nel pieno centro cittadino attirando una numerosa clientela».