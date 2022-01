Nuovo canale di informazioni su Telegram dedicato ai cittadini di Cinisello

Il servizio Telegram del Comune di Cinisello Balsamo amplia la sua offerta con un nuovo canale tematico per comunicare con i cittadini e informare su eventi, iniziative, bandi e quanto accade in città.

L'app di messaggistica fa già parte degli strumenti di comunicazione che il Comune utilizza per divulgare informazioni, rivolte principalmente ai giornalisti, ma anche a tutti coloro che vogliono essere informati sui temi rilevanti della città.

Telegram, nella comunicazione diretta ai cittadini, si aggiunge a WhatsApp, che conta ormai oltre i 5.000 iscritti.

Per “unirsi” il nuovo canale, i cittadini devono accedere a questo link, senza dover fornire il proprio numero di telefono.

Non sarà possibile chiedere informazioni tramite questo strumento, che come WhatsApp è un canale unidirezionale, gli utenti sono quindi invitati a consultare il sito web istituzionale dove sono presenti tutte le informazioni e le modalità per contattare gli uffici comunali.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega questa scelta: «L'informazione puntuale e costante, oltre ad aggiornare, garantisce trasparenza e favorisce la partecipazione. Il ventaglio di strumenti messi in campo permette poi di raggiungere il maggior numero di cittadini».