Premio "Donne&Lavoro", aperte le candidature fino al 26 febbraio

Il Comune di Cinisello Balsamo propone la seconda edizione del premio "Donne&Lavoro". Un riconoscimento per quelle storie locali di imprenditoria femminile che contraddistinguono il territorio.

In occasione della "Giornata internazionale della donna", arriverà un omaggio a 5 donne che si sono distinte con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale nel tessuto economico cittadino.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’assessorato allo sviluppo economico e al commercio. Le candidature possono essere proposte fino a lunedì 26 febbraio 2024 da parte di cittadini (singoli o in gruppo), associazioni del territorio e di categoria, compilando il modulo dedicato disponibile sul sito istituzionale con la descrizione del materiale da allegare, o ritirabile presso palazzo Confalonieri (piazza Confalonieri 5) oppure presso le sedi di Confcommercio (via Frova 34), Confartigianato (via Monfalcone 39) e Pro Loco (piazza Gramsci 58).

La domanda può essere anche inviata per email all'indirizzo commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

Le candidature saranno valutate da una giuria tecnica composta dal sindaco Giacomo Ghilardi, dal vice sindaco con delega allo sviluppo economico e commercio Giuseppe Berlino, dall’assessore alle pari opportunità Daniela Maggi, da un rappresentante di Confcommercio e da uno di Confartigianato.

Il premio vuole porre l’accento e sottolineare il valore di un percorso di crescita, difficoltà incontrate e poi superate, sfide che hanno caratterizzato dei profili professionali, siano essi in ambito commercio, artigianato, impresa, libera professione o giovani under 35.

Il premio verrà poi consegnato alle cinque più meritevoli in occasione di una cerimonia pubblica in fase di definizione. Tutte le informazioni per partecipare sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Cinisello Balsamo.