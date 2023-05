Berlino record-man di preferenze, Scaffidi e Tarantola sul podio

Le elezioni comunali sono quelle in cui le persone esprimono da sempre delle preferenze perché conoscono meglio i candidati del proprio Comune e a Cinisello Balsamo registriamo alcuni record-man di preferenze.

Nella lista più votata, la civica "Ghilardi Sindaco" Francesco Scaffidi è stato "nominato" ben 539 volte, seguito da Riccardo Malavolta (349), Giuseppe Ausilio (235 voti), Fabrizia Berneschi (217 voti) e Issa Tallawi (208).

Scaffidi a caldo ha analizzato: «539 preferenze è un dato che mi riempie di orgoglio e responsabilità: sono pronto a portare in consiglio comunale le proposte dei cittadini di Cinisello Balsamo. Sono molto emozionato per questo risultato, per la conferma di Giacomo Ghilardi sindaco al primo turno e per la fiducia che così tanti cinisellesi hanno riposto in me».

In Fratelli d'Italia mattatore è il vice sindaco uscente Giuseppe Berlino con 601 preferenze (il più votato di tutta Cinisello Balsamo), seguito dall'assessore uscente Bernardo Aiello e da Scelza Dambra (236 voti a testa).

Proprio Giuseppe Berlino commenta: «Questo risultato mi riempie di gioia e di orgoglio. Ancora una volta risulto essere il candidato più votato in città con oltre 600 preferenze e ne sono strafelice. Era questa la mia sesta candidatura consecutiva in Comune, ho iniziato nel lontano 1999, e poi nel 2004, 2009, 2013, 2018 ed oggi, sempre eletto a pieni voti».

Nella Lega vince la gara interna Massimiliano Sticco (159 voti), a seguire Michele Minutilli (142), Silvana Bognanni (130) e l'assessore uscente Daniela Maggi (123).

Nella coalizione ottimo risultato personale per l'ex assessore Riccardo Visentin (158 preferenze) di "Noi con Cinisello Balsamo".

Il Partito Democratico coi propri candidati ha raccolto moltissime preferenze. Il più votato è stato Marco Tarantola (496 voti), seguito da Mariarita Morabito (430), Alberto Galli (354) e Sara Scebba (309).

Tarantola analizza: «Sapevamo che la partita era tutta in salita. Difficile. Abbiamo perso e dobbiamo riconoscere la sconfitta, i nostri errori e le nostre colpe. Abbiamo lavorato. Sono stato tra le persone, come sempre in questi ultimi dieci anni. Ascoltando, parlando di temi, della città e nel tessuto sociale che va ben oltre il perimetro del partito».

Poi prosegue: «Entrerò in consiglio comunale come il più votato al di fuori della coalizione Ghilardi e come terzo più votato tra tutti nonostante la sconfitta. E' una magra consolazione e di certo non mi accontento. Non era questo l'obiettivo».

Tra gli alleati spiccano le preferenze per Francesco Graziano (169 voti) e per Mariachiara De Tullio(139 voti) con la loro "Cinisello Balsamo Civica".

La civica "La Nostra Città" che ha corso da sola e ha raccolto poco vede però premiati con le preferenze Giuseppe Germinara (133 voti) e Marco Cassano (116 preferenze).