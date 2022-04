M5S: «Ecco la sorpresa pasquale, nel 2022 la TARI aumenterà ancora»

La giunta Ghilardi sta in questi giorni definendo il DUP e il bilancio 2022-2024, in particolare il 6 aprile ha deliberato le tariffe per i rifiuti (TARI) per il 2022.

Il MoVimento 5 Stelle ha controllato la delibera e, spiega il consigliere comunale Luigi Andrea Vavassori, «contrariamente alle dichiarazioni fatte negli anni scorsi le tariffe della Tari sono ancora aumentate».

Vavassori prosegue: «Questa è la sorpresa di Pasqua 2022 della giunta Ghilardi. Ricordiamo ai cittadini che nel programma di mandato del sindaco Ghilardi c’era il punto 8 che affermava: "Meno tasse - un'amministrazione che rilancia l'economia locale e risolve gran parte dei problemi sociali attraverso la detassazione delle attività e il riconoscimento dei crediti d'imposta"».

Vavassori aggiunge: «Analizzando le tariffe della Tari degli ultimi 4 anni (giunta Ghilardi) risulta che la Tari per i semplici cittadini (utenze domestiche) è aumentata enormemente».

Vavassori conclude: «Si noti che gli aumenti maggiori sono sulle famiglie numerose. I cittadini di Cinisello Balsamo devono prepararsi a un altro aumento di tasse (oltre bollette, benzina, etc…) nel 2022. Forse la promessa delle meno tasse verrà rispettata nel 2023, anno di elezioni comunali».