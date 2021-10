AMF, nominato Stefano del Missier come nuovo direttore generale

Stefano Del Missier è il nuovo direttore generale dell'Azienda Multiservizi Farmacie del Comune di Cinisello Balsamo.

Laureato in economia aziendale all’università Bocconi di Milano, lavora da oltre 30 anni nel settore della sanità, dapprima come consulente su tematiche di gestione, organizzazione e progettazione aziendale, poi con incarichi manageriali di sempre maggior rilievo.

Nel settore pubblico, oltre ad aver ricoperto ruoli di primaria importanza in Regione Lombardia, è stato direttore generale delle ASL di Lecco e di Pavia, e direttore generale dell’istituto di formazione regionale.

Nel settore privato, oltre ad essere stato amministratore di società di servizi sanitari, è stato direttore commerciale di una multinazionale di software per la sanità e, da ultimo, direttore di un ospedale privato.

Pubblicista su temi di management sanitario, dal 2014 è direttore responsabile della rivista di politica sanitaria IHPB (Italian Health Policy Brief) della società ALTIS OPS.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «Diamo il benvenuto al nuovo direttore. Siamo di fronte a una figura di alto profilo a cui abbiamo affidato la guida di una realtà consolidata e importante con 9 farmacie e un utile di 476 mila euro».

Poi aggiunge: «Dietro ai numeri c'è un'azienda che ha fatto significativi investimenti per stare al passo e offrire servizi sempre più corrispondenti alle molteplici necessità dei cittadini, sostenendo numerosi progetti di carattere sociale».

L'amministratore unico di AMF Carlo Mauro Agliardi racconta: «Con grande soddisfazione siamo riusciti a colmare il vuoto lasciato dall’ingegnere Di Guardo, un grande professionista e lavoratore, e abbiamo rintracciato nel nuovo direttore generale, almeno nella stessa misura, altrettanto valore, esperienza e competenza».

Agliardi prosegue: «E, ancora, c’è compiacimento per essere riusciti, in poco più di due mesi e con di mezzo l’estate, a indire la selezione pubblica e selezionare i candidati per arrivare ad assumere il nuovo direttore, con il quale si è registrata da subito una perfetta sintonia per il futuro di AMF».

Il neo direttore Stefano Del Missier commenta: «Sono orgoglioso e, al tempo stesso, grato per questo nuovo incarico che arricchisce la mia esperienza manageriale. Desidero mettermi al servizio della città per rendere AMF non solo un punto di riferimento essenziale nel panorama sanitario ma anche un’azienda in grado di svilupparsi e dare, con il contributo di chi ci lavora tutti i giorni, farmacisti e collaboratori, sempre più servizi e sempre più qualità alla salute e alla vita dei cittadini».