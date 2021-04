Un operaio grave dopo un malore in ditta a Cinisello (Milano)

Stava lavorando in ditta quando all'improvviso si è sentito male ed è caduto a terra. L'accaduto verso le 7 di martedì 6 aprile in via Monfalcone a Cinisello Balsamo. Ad essere soccorso dal 118 un uomo di 63 anni.

L'operaio stava lavorando vicino ad un camion quando ha accusato un malore cadendo al suolo. Dopo essere stati allertati, i soccorritori sono giunti sul posto con ambulanza e automedica.

Gravi le condizioni del 63enne che dopo essere stato stabilizzato è stato portato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.