Area giochi di Villa Ghirlanda, PD: «Mancano inclusività e sicurezza»

ll Partito Democratico di Cinisello Balsamo critica l'assenza di inclusività e sicurezza per quanto riguarda il nuovo spazio giochi per l'infanzia che sarà inaugurato nei prossimi giorni all'interno del parco di Villa Ghirlanda Silva.

Il PD critica da una parte la tempistica e dall'altra il tipo di giochi realizzati: «Un progetto licenziato dalla giunta Ghilardi a fine 2021 e i cui lavori sono iniziati nel settembre dello scorso anno. Un’attesa durata un’intera consiliatura, che però sembra essere stata ripagata solo in parte dalla posa di giochi in legno di fattura molto particolare, sul modello dei “percorsi motori” utilizzati nei parchi avventura e in altri contesti simili, che hanno destato qualche perplessità per le modalità di realizzazione, soprattutto sotto il piano dell’inclusività e della sicurezza».

Il vice capogruppo del PD in consiglio comunale Daniele Calabria spiega: «Dobbiamo constatare anzitutto che in fase di realizzazione si sia dato poco peso a quanto avevamo sottolineato già da tempo sul tema dell’inclusività anche per le aree gioco in città: avevamo detto che bisognava colmare una grave lacuna, ossia l’assenza totale di attrezzi e strutture dedicati a bambini con disabilità psico-fisiche, come ad esempio le altalene accessibili alle carrozzine ormai presenti in tantissime aree gioco dei comuni limitrofi».

Calabria prosegue: «Questa indicazione è stata completamente disattesa per i giochi in Villa così come a suo tempo per la nuova area giochi presso il limite sud del Parco della Pace per altre aree gioco realizzate ex novo o risistemate».

Poi l'attacco: «È facile scrivere sui documenti di programmazione la parola inclusività, più difficile è poi ricordarsene nel concreto quando devono essere effettivamente abbattute le barriere architettoniche presenti in città; obiettivo su cui la giunta, al netto dei proclami, sembra non spendersi con la dovuta attenzione».

La seconda critica riguarda invece la mancata posa per la pavimentazione antiurto sotto ai giochi: «Anche in questo caso la nostra indicazione, fatta a seguito del mancato utilizzo di questo importante presidio di sicurezza per altre aree gioco in città, è caduta nel vuoto. Perché si è fatta questa scelta, sindaco? Lo abbiamo chiesto in consiglio comunale, attendiamo risposta. Ciò è ancora più importante, in negativo, per via della particolarità delle attrezzature scelte».

La perplessità, raccontano dal PD, è stata espressa anche da diversi cittadini e concerne anche il tipo di attrezzature scelte, che appare fruibile solo da bambini di età superiore ai 5-6 anni.

Calabria aggiunge: «Di fronte alle motivazioni che hanno portato alla posa di questo tipo di giochi così diversi rispetto a quelli tradizionali – condivisione con le scuole del territorio, ideazione di un “percorso sensoriale” e di stimolazione motoria, scelta di materiali lignei a basso impatto ambientale, etc… – non possiamo che fermarci per la natura tecnica di queste argomentazioni; saranno infatti i collaudi a dire se quelle attrezzature saranno adatte e sicure».

Il vice capogruppo continua. «Senza dubbio, però, è evidente che, data la loro conformazione, siano poco adatte o pericolose per bambini di 1, 2 o 3 anni. Per questo non è accettabile che la giunta parli di nuovi giochi per la villa, quando quelli vecchi e ormai dismessi erano perlomeno adatti per bambini di ogni età».

Calabria conclude: «Ora che la fascia dei bambini piccoli non avrà giochi da utilizzare in Villa, che farà la giunta? L’auspicio è che si pensi all’integrazione dei giochi appena posati oppure alla realizzazione di un’ulteriore area giochi adatta ai bambini più piccoli, magari nel punto del parco dove sorgevano i vecchi giochi. Si tratterebbe di un piccolo passo rispetto a quello che dovrebbe essere l’obiettivo per ogni parco urbano di Cinisello Balsamo, ossia la realizzazione di infrastrutture adatte alla fruizione per ogni fascia d’età e per ogni tipo di interessi ludici».