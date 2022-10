Posticipato al 29 ottobre l’avvio della stagione termica a Cinisello

L’accensione del riscaldamento a Cinisello Balsamo slitta al 29 ottobre 2022.

Nella mattinata di giovedì 20 ottobre il sindaco Giacomo Ghilardi ha firmato una ordinanza di posticipo.

Le motivazioni sono legate principalmente alla necessità di ridurre i consumi energetici in questo periodo di grave crisi, viste le temperature di questi giorni superiori alla media che permettono di ritardare l’avvio dei caloriferi, e nello stesso tempo anche all’impegno delle istituzioni per la tutela dell’ambiente.

L’ordinanza esclude alcuni edifici come ospedali, cliniche e case di cura per minori e anziani, così come le strutture protette per l'assistenza, le scuole materne e i nidi, le piscine e le saune e gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali in cui il riscaldamento è indispensabile per ragioni di produzione.

In tutti questi casi l’avvio resta fissato per il 22 ottobre.

Il sindaco Giacomo Ghilardi spiega: «La decisione punta a contenere il consumo di gas e a favorire il risparmio per i cittadini, oltre che a migliorare la qualità dell’aria, visto che la principale causa dell’inquinamento deriva dalle caldaie».