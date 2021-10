Da novembre torna la stagione teatrale al cine-teatro Pax di via Fiume

La kermesse, promossa dal Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con il cine-teatro Pax, il Pertini e l'associazione gli Amici del Pertini è alle porte: il primo spettacolo è previsto per mercoledì 9 novembre con Fiona May nello spettacolo “Maratona di New York”.

Il programma è ampio e vario e da quest'anno si arricchisce di una nuova rassegna nel fine settimana con “Weekend teatro”.

L'assessore alla cultura Daniela Maggi spiega: «Con questa nuova stagione teatrale torniamo a far rivivere il teatro che svolge un'importante funzione pubblica, che non è solo intrattenimento, ma anche crescita, è un modo per conoscere l'essere umano e il mondo con i suoi vizi e le sue virtù».

Poi conclude: «Dal mese di novembre ricomincia ufficialmente anche la stagione culturale del nostro Comune con il teatro, concerti, rassegne tematiche ed eventi e siamo al lavoro per le nuove proposte del 2022, per tornare a vivere pienamente la cultura nella nostra città».

Raffaele Moschella, coordinatore del direttivo del Pax, commenta: «Finalmente il cine-teatro Pax riapre, è uno dei luoghi protagonisti della cultura in città ed è importante che sia tornato ad aprire le porte».

Poi scende nel dettaglio: «Il cartellone teatrale di quest'anno, concordato con il settore cultura del Comune di Cinisello Balsamo, unisce la qualità della proposta culturale, sempre più alta, a un’offerta di produzioni e linguaggi nuovi per coinvolgere anche un pubblico più giovane».

Infine aggiunge: «Ne è un esempio la nuova rassegna del fine settimana con spettacoli che contano su compagnie come "Tournée da bar" che presenteranno due opere di Shakespeare, l'Otello e il Mercante di Venezia; spettacoli comici con due volti noti della televisione come Claudio Botta e Margherita Antonelli e spettacoli per tutta la famiglia con il "Collettivo Clown"».

La campagna abbonamenti e l'acquisto dei biglietti è già cominciata ed è possibile acquistare i tickets online sul sito del cine-teatro Pax o presso la cassa del cine-teatro dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

È possibile chiedere informazioni ai numeri 02/6600102, 324/9536817 o inviando una mail a eventi@cineteatropax.it.