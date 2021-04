Riapre il bar nel parco di Villa Ghirlanda, la società "Ng Banqueting srl" ha vinto il bando

La società che lo gestirà sarà la "Ng Banqueting srl" e si appresta in questi giorni ad acquistare, a propria cura e spese, gli arredi e le attrezzature in vista dell’apertura prevista a giugno. Il gestore si impegna a versare all’amministrazione comunale il 5% del ricavato

L'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo ha aggiudicato il bando per la gestione del piccolo bar all'interno del giardino storico di Villa Ghirlanda Silva.

Tre le offerte arrivate per rilanciare questo locale che ha delle potenzialità, vista la sua collocazione nel centrale parco storico. La società che lo gestirà sarà la "Ng Banqueting srl" che, d’intesa con l’amministrazione comunale, si appresta in questi giorni ad acquistare, a propria cura e spese, gli arredi e le attrezzature in vista dell’apertura prevista per i primi giorni di giugno.

L’affidamento dell’immobile avrà durata di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6, previa verifica dei risultati ottenuti rispetto al progetto gestionale.

Il chiosco-bar potrà rimanere aperto dal 1 marzo al 31 ottobre, con obbligo di apertura dal 1 giugno al 31 agosto per tutta la giornata, e di aperture aggiuntive serali o festive in occasione di eventi speciali promossi dall’amministrazione comunale.

Enrico Zonca, assessore all'urbanistica, patrimonio e territorio, spiega: «Il baretto di Villa Ghirlanda, anche grazie alle possibili riaperture, rappresenta un potenziale molto interessante per i prossimi anni, un servizio per i frequentatori del parco e un'occasione per rivitalizzare l'intera area, da troppo tempo dimenticata».