Mirko Pillitteri è il nuovo segretario del Pd Rozzano

Il congresso cittadino del Pd ha eletto, lo scorso fine settimana il nuovo segretario rozzanese, Mirko Pillitteri, 22 anni, dirigente dei Giovani Democratici. Il giovane Segretario del Pd di Rozzano, avvierà subito il percorso condiviso del partito e della futura coalizione progressista in vista delle elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera. Pillitteri, laureando in Scienze e politiche ambientali, attivista Arci e ambientalista, sostituisce Fiorella Imprenti, il cui mandato era scaduto. Da anni, Pillitteri è impegnato sulle battaglie giovanili in seno al Pd e sui temi scottanti che riguardano il futuro dei giovani: dal cambiamento climatico (con i Fridays for Future), agli stage liberalizzati e selvaggi e sull’impossibilità di trovare, sul mercato, alloggi per studenti e giovani a prezzi ragionevoli. Al centro delle politiche del Pd e del Centrosinistra rozzanese, Pillitteri pone il rinnovamento, testimoniato anche dai molti giovani e dai volti nuovi eletti nel direttivo, con una particolare attenzione alla visione di città futura, ai progetti per Rozzano e all’esigenza di costituire un campo progressista più largo possibile per affrontare la sfida elettorale del 2024, con l’obiettivo di riconquistare l’Amministrazione comunale, persa nel 2019 per 200 voti.

"Destra al governo ha dimostrato incapacità"

“La destra al governo della città ha dimostrato tutta la propria incapacità e sudditanza ai voleri di Aler e di Regione Lombardia, restituendo al Governo milioni di euro accordati per il progetto di nuovo centro cittadino; votando per sottrarre il governo del Parco Agricolo Sud Milano ai Comuni per centralizzarlo e cementarlo letteralmente al potere regionale. Il governo dei selfie della Giunta del sindaco Gianni Ferretti, in questi anni, non ha dato alcuna risposta ai bisogni dei cittadini/e rozzanesi, dissipando il cospicuo tesoretto trovato all’insediamento e lasciato dalla precedente Amministrazione e portando il Comune e AMA sull’orlo di una crisi economica. E’ ora di cambiare e restituire alle rozzanesi e ai rozzanesi potere e contrattualità nei confronti di Aler, di Regione e Città metropolitana, fermando il consumo di territorio e non dimenticando mai che il 40% della popolazione risiede nelle case popolari. Vogliamo riportare l’Amministrazione vicina agli ultimi, alle famiglie più fragili, a lavoratrici e lavoratori precari, ai giovani. In questi anni, la sicurezza cittadina e la coesione sociale sono totalmente saltati e il colpo di grazia per Rozzano sarà indiscutibilmente la scelta della destra di governo nazionale, condivisa dalla destra locale, di eliminare il reddito di cittadinanza, un modo di fare la guerra ai poveri anziché alla povertà. Per concludere ci impegneremo a costruire tavoli di confronto con ogni attore politico, con ogni ente del terzo settore ma soprattutto con la scuola, per il Pd rozzanese il confronto con i dirigenti, i docenti e gli studenti sarà fondamentale per portare al raggiungimento di soluzioni condivise per migliorare la didattica e la cultura sul territorio”, afferma il nuovo segretario, Pillitteri.