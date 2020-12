Milano si illumina per il Natale, accesi gli alberi da piazza Duomo alle periferie

In un periodo in cui l'epidemia di coronavirus metta ancora a dura prova i milanesi, la città si illumina per le feste, anche nella speranza di lasciarsi presto alle spalle i continui contagi, i ricoveri e i tanti, troppi, morti. A Milano arriva Il Natale degli Alberi, un progetto da un’idea di Marco Balich e donato al Comune di Milano dalla Fondazione Bracco.

Si parte da piazza Duomo, con l'Albero del Dono che verrà accesso, come da tradizione, lunedì 7 dicembre, festa del patrono della città, sant'Ambrogio. Ma nel corso della giornata si accederanno tutti i 20 alberi che sono già stati preparati dal centro alle periferie, dal quartiere Greco a piazza XXV Aprile, fino a CityLife.



L’albero in piazza Duomo, battezzato 'del Dono' e sponsorizzato da Coca-Cola, è accompagnato dall’invito a sostenere la Rete Banco Alimentare, per ricordare, ancora di più in un anno così complesso, quanto sia importante donare a chi ha bisogno. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda, infatti, è al fianco di Banco Alimentare con un progetto che permetterà di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti.



Con un messaggio poetico e sostenibile, il grande albero centrale e i 18 piccoli alberi vivi che lo circondano saranno ripiantati al termine del periodo natalizio, creando un’eredità verde per il capoluogo lombardo. Centinaia di luci renderanno visibile l’installazione da diversi punti della città, per comunicare anche a distanza l’energia viva del cuore di Milano.



“Grazie a Fondazione Bracco, Marco Balich e il suo team e a Coca-Cola, il cuore di Milano si illumina con un albero che trasmette la gioia della solidarietà, fondamentale per il benessere di una comunità e così importante per superare uniti questo anno tanto difficile – dichiara Roberta Guaineri, assessore al Turismo e alla Qualità della vita –. Un messaggio di speranza, il primo dei tanti alberi che grazie a questo progetto porteranno il calore dello spirito natalizio nelle piazze e nelle strade della nostra città”.