Perché alcuni cartelli, paracarri e dissuasori di Milano sono diventati rosa

Un'onda rosa ha investito Milano. Diversi paracarri, cartelli stradali e dissuasori si sono tinti di color cipria. Tutto merito dello street artist milanese Pao e Nintendo. La multinazionale giapponese, per celebrare il lancio del suo nuovo titolo dedicato a Kirbi, uno dei personaggi creato da Masahiro Sakurai, ha deciso di commissionare all'artista alcune opere di street art. E così - proprio come Kirbi che tra le sua abilità ha quella di risucchiare i nemici e assimilarne le abilità - diversi elementi dell’arredo cittadino sono stati "mangiati" dalla pallina rosa.

Il nuovo videogioco

Insieme al mitico Super Mario, tra le icone più longeve e amate del mondo Nintendo c’è anche Kirby. Il personaggio, creato nel 1992, ha l’aspetto di una pallina rosa in grado di risucchiare i nemici e assimilarne le abilità e, proprio come l’idraulico baffuto, ha alle spalle una carriera sensazionale, con una schiera di decine di videogiochi che lo hanno visto protagonista.

Il 2022 è l'anno del suo 30esimo compleanno e proprio oggi esce il nuovo titolo "Kirby e la terra perduta", si tratta del primo videogioco in 3D della serie Kirby e porterà i giocatori a esplorare un misterioso mondo in cui la natura ha preso il sopravvento sulla civiltà. In questa nuova avventura, Kirby, arrivato in una terra sconosciuta, scoprirà che i suoi amici Waddle Dee sono stati rapiti dal temibile esercito delle bestie e, per salvarli, partirà alla volta di un viaggio indimenticabile insieme al curioso Elfilin. L’intera esperienza di gioco può essere affrontata da soli o in compagnia di un secondo giocatore, che potrà unirsi come Waddle Dee Aiutante: è possibile passare facilmente alla modalità cooperativa per due giocatori* sulla stessa console condividendo un Joy-Con.

Chi è Pao

Paolo Bordino, meglio conosciuto come Pao, è attivo nel campo della street art da oltre 20 anni e si è sempre contraddistinto per il suo stile inconfondibile, che lo vede trasformare oggetti della quotidianità urbana in opere d’arte vivaci e colorate. I suoi lavori piu? famosi e conosciuti sono i pinguini dipinti sui paracarri, i dissuasori della sosta trasformati in delfini, i pali della luce in margherite e i bagni pubblici in lattine Campbell, tutti nati con ispirazione diretta a partire dall'oggetto stesso. Questo modus operandi, diventato ormai iconico, è stato applicato anche a Kirby, che gli appassionati possono attualmente scovare in giro per la città di Milano con il suo caratteristico colore rosa ad avvolgere panettoni e altri elementi stradali.