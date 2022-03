A Milano ci sarà una nuova (gigantesca) biblioteca

Disegnare un nuovo edificio per dare un volto nuovo a un intero quartiere di Milano. È questo l'obiettivo del concorso che porterà alla progettazione della sede della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) e la zona di Porta Vittoria, concorso pubblicato oggi, venerdì 25 marzo, dal comune di Milano.

Il nuovo edificio non ospiterà solo volumi ma secondo i piani di Palazzo Marino "sarà un polo culturale di nuova generazione e di respiro internazionale, che sarà fulcro di progetti di cooperazione a livello nazionale e regionale e che diventerà il centro funzionale dell’intero sistema bibliotecario dell’area metropolitana milanese".

Il comune vuole che il nuovo edificio sia "iconico e simbolicamente rappresentativo della centralità che la conoscenza e le competenze hanno per il futuro di Milano". C'è quindi da aspettarsi che al concorso parteciperanno nomi di tutto rilievo. "Mi auguro davvero che le migliori energie dell’architettura contemporanea si impegnino nella progettazione di questo edificio, che sarà uno strumento di partecipazione in grado di connettere sapere antico, tecnologia innovativa e progettazione per il futuro", ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala.

Il bando rimarrà aperto fino al 22 giugno per la consegna degli elaborati, e il cui progetto vincitore verrà proclamato nel corso del mese di luglio.

L'area su cui sorgerà l'edificio

L'area in cui verrà costruita la sede della Beic è una zona dismessa di circa 13mila metri quadri tra viale Molise e via Cervignano. L'edificio, secondo le linee guida stilate dal municipio, dovrà avere una superficie di circa 30mila metri quadri.

Una biblioteca, ma non solo. Ai concorrenti è stato chiesto di valutare la risistemazione di via Cervignano (tenendo in considerazione la sua pedonalizzazione) e la trasformazione in uno spazio pubblico capace di integrare l’area a verde con la nuova biblioteca, la cui progettazione potrà anche prevedere una vera e propria connessione con il parco. L’area di via Cervignano, insomma, dovrà configurarsi non tanto come luogo di passaggio quanto di incontro e di socializzazione, sicuro e facilmente accessibile. Dovrà quindi rimanere non edificato e garantire il collegamento in direzione nord-sud tra via Cena e via Monte Ortigara.

Quanto costerà l'intervento

Il progetto della Nuova Beic conta su un finanziamento di 101,574 milioni già previsti nel bilancio dello Stato nell’ambito del Pnrr, che potrà essere integrato con ulteriori risorse pubbliche o private.

Diverso, invece, il discorso per i progettisti. Il vincitore del concorso riceverà un compenso di circa 400mila euro (390mila euro, per essere precisi); sono previsti pagamenti anche per il secondo e terzo classificato: 44mila e 36mila euro.