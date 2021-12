Super green pass, ecco tutte le regole. Controlli (e multe) sui mezzi Atm

È tutto pronto per il debutto del super green pass. La certificazione verde rafforzata - a Milano come in tutta Italia - sarà in vigore a partire da lunedì 6 dicembre e porta con sé diverse nuove regole.

Tutte le regole

A partire da lunedì, come riportato in un articolo di Today, il green pass si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore). Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l'app Verifica C19 a riconoscerne la validità. Da lunedì 6 dicembre inoltre il green pass base, ottenuto anche con un tampone, sarà necessario per entrare in metropolitana, salire sugli autobus e prendere treni regionali rispetto ai soli viaggi su mezzi di lunga percorrenza (aerei, navi, treni Intercity e alta velocità, corriere funivie, cabinovie, impianti sciistici). Le uniche esenzioni riguardano i soggetti di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Per viaggiare localmente non serve dunque il super green pass, né durante le festività (ossia dal 6 dicembre al 15 gennaio, periodo durante il quale il green pass rafforzato vale anche in zona bianca per servizi come il cinema e il ristorante) né successivamente. Fa eccezione il caso degli impianti di risalita sulle piste da sci: in zona bianca e gialla richiedono il green pass semplice, in zona arancione quello rafforzato. Il super green pass sarà adottato anche in zona bianca. Per una serie di attività - bar e ristoranti al chiuso, impianti sportivi, spettacoli, feste, discoteche e cerimonie pubbliche - servirà il vaccino o la guarigione dal Covid, per recarsi al lavoro sarà sufficiente il tampone negativo.

L'obbligo di super green pass non riguarda l'ingresso in hotel né la consumazione dei pasti in albergo. Per gli ospiti in hotel è sufficiente avere il green pass base. Allo stesso modo, ricorda Federalberghi, chi soggiorna in un hotel può tranquillamente accedere alla sala ristorante, al bar, al centro benessere e alla piscina dell'hotel esibendo la certificazione verde semplice. Per le mascherine, in zona bianca resta l'obbligo di tenerle al chiuso, ma sono molte le città che stanno tornando all'obbligo anche all'aperto per il periodo di Natale, soprattutto nelle vie centrali e dello shopping. In zona gialla è obbligatoria anche nei luoghi all'aperto oltre che al chiuso.

Nessuna limitazione, nemmeno transitoria, per chi ha già avuto il Covid da meno di 6 mesi o si è sottoposto a vaccinazione entro i 12 mesi precedenti, nell'accesso a spettacoli ed eventi sportivi, alle cerimonie e ai ristoranti in zona gialla. Resta naturalmente l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, come previsto sinora. In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del green pass rafforzato. Chi ha aderito alla campagna vaccinale (anche senza la terza dose) o è guarito dal Covid potrà accedere a tutti quei locali e servizi anche se la regione in cui abita diventa zona gialla o arancione. Limitazioni sugli spostamenti e chiusure per tutti (non solo per i no vax) in zona rossa.

I controlli sui mezzi pubblici di Milano

A Milano ci saranno controlli sui mezzi pubblici per verificare il rispetto della norma. a. A delineare il quadro operativo è stato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Renato Saccone, che nella mattinata di venerdì 3 dicembre - presentando il piano - ha più volte sottolineato come da parte delle forze dell'ordine non ci sarà nessuna voglia vessatoria e che le verifiche verranno effettuate soltanto con l'obiettivo di combattere un nemico comune a tutti: la pandemia.

Per gli accertamenti in tutta la città metropolitana di Milano sono state create "squadre affiancate" che metteranno insieme il personale operativo dei gestori del trasporto pubblico locale - i controllori di Atm sotto la Madonnina -, i carabinieri, i poliziotti e gli agenti della polizia locale. "Sin dal primo giorno ci saranno decine e decine di squadre", ha annunciato Saccone, spiegando che ce ne saranno oltre cento.

Ma dove opereranno? L'idea è di concentrare i controlli agli ingressi delle metropolitane per "respingere" - senza multe - chi viene trovato senza green pass. "L'obiettivo non è sanzionare, ma evitare la presenza di persone senza certificazione verde in luoghi chiusi", ha rimarcato il Prefetto, ribadendo che le verifiche "non devono ostacolare la fluidità del servizio".

Le squadre, però, saranno presenti anche ai tornelli d'uscita, dove invece chiunque verrà sorpreso senza green pass sarà multato con la classica sanzione da 400 euro.

Le multe

I trasgressori che accedono senza possedere o fornire il certificato rischiano multe salate dai 600 ai 1.500 euro. I gestori dei locali, in caso di mancato controllo del certificato, rischiano invece una sanzione che va da 400 a mille euro. Nel caso di multe per più di tre giorni, il locale è inoltre passabile di chiusura fino a dieci giorni. Rischia di pagare dai 400 ai mille euro anche chi vìola le regole sul green pass "base", obbligatorio per trasporti pubblici locali e nazionali, alberghi, piscine, palestre: anche qui verrà punito sia chi accede senza certificato verde o con certificato falso, sia chi non controlla.