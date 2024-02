Da domani a Milano scattano le limitazioni anti smog: 'blocco del traffico' e tutti i divieti

È emergenza smog. Da domani, martedì 20 febbraio, a Milano saranno in vigore le misure anti inquinamento di primo livello previste dai protocolli regionali. Negli ultimi giorni il capoluogo è avvolto da una cappa di smog, tanto che nelle scorse è risultata la terza città più "sporca" al mondo.

La progressione - visibile sul portale dedicato del Pirellone - è spaventosa: 62.8 µg/m3 il 15 febbraio, 91 il giorno successivo, 95.5 sabato e 106.6 domenica, rispetto a un limite massimo di 50 µg/m3. Così, da martedì in città e nei comuni dell'hinterland arriveranno le limitazioni.

I divieti riguarderanno anche la circolazione delle auto. "Nei comuni con più di 30.000 abitanti delle province coinvolte è prevista la limitazione alla circolazione tutti i giorni nella fascia 7.30-19.30 per tutti i veicoli Euro 0 e 1 di qualsiasi alimentazione e per i veicoli Euro 2, 3 e 4 a gasolio. Rispetto a quelle previste dalle misure permanenti, le limitazioni si applicano anche nelle giornate di sabato e di domenica e coinvolgono anche i veicoli euro 4 diesel commerciali anche se con Fap e gli Euro 0 e 1 a Gpl e metano". E ancora: "Gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni temporanee della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse". Rispetto ai soliti divieti previsti da Area B a Milano, le sostanziali differenze sono che le limitazioni restano in vigore anche nel weekend e che escludono le macchine con Move-In dalle deroghe.

In tutti i comuni della provincia è inoltre vietato "tenere temperature superiore a 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali" e "utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico - in presenza di impianto alternativo - di classe emissiva fino a 3 stelle compresa" e "utilizzare generatori a legna per riscaldamento domestico, in presenza di impianto alternativo, di classe emissiva fino a 4 stelle compresa".

Le limitazioni - comprese quelle alle auto - sono attive in tutti i comuni sopra ai 30mila abitanti e in quelli che volontariamente hanno firmato il protocollo. È il sito della regione a fornire l'elenco completo delle città: Milano, Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese, Abbiategrasso, Cormano.