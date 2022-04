Rifugiata dall'Ucraina con un raro tumore: la 'accoglie' il Policlinico di Milano

Ha dovuto interrompere le terapie che stava seguendo presso l'ospedale di Vinnytsia, 250 chilometri a sud-ovest di Kyiv in Ucraina, perché le bombe hanno raggiunto anche la sua città e il nosocomio presso cui era in cura. Così Nadiya, 35 anni, è scappata dal suo paese con la figlia di nove anni, grazie ai percorsi di aiuto coordinati da Areu. La donna soffre di un raro tumore al surrene: è stata accolta da una famiglia di Milano e presa in cura presso il Policlinico dai medici del team di oncologia medica diretto da Ornella Garrone.

"Il tumore di Nadyia - spiega la dottoressa - è un carcinoma estremamente raro. In un anno colpisce al massimo una o due persone ogni milione. Si sviluppa soprattutto in due fasi della vita: in età infantile e tra i 40 e 50 anni, in particolare nelle donne. E' un tumore subdolo, che si manifesta quando la malattia è già avanzata".

Al Policlinico, nonostante la barriera linguistica, è stato possibile riprendere gli esami e le terapie. Al termine della chemioterapia gli oncologi e i chirurghi del nosocomio milanese valuteranno i controlli per decidere come procedere. "Per eliminare il carcinoma, spesso è necessario intervenire su più fronti. Sia con la chemioterapia sia chirurgicamente", conclude Garrone.