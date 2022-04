"Milano è memoria": tutti gli eventi in città per il 25 aprile

Mostre, deposizioni di corone, appuntamenti in giro per la città. E, dopo la sospensione causa covid, di nuovo il corteo. Milano si prepara a celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione, con un fitto calendario di eventi in programma per il 25 aprile 2022. "Milano è memoria", hanno fatto sapere dal comune, proporrà quest'anno delle "iniziative nel segno dei valori di libertà e di pace", che ora "assumono un particolare significato per la guerra in Ucraina che sta funestando l’Europa".

L'evento di sicuro più atteso è il classico corteo che partirà alle 14.30 da corso Venezia angolo via Palestro per concludersi in Duomo, dove interverranno esponenti dell'Anpi, il sindaco Beppe Sala e una rappresentante della comunità ucraina.

Alle 18 di giovedì, presso la Casa della Memoria di via Confalonieri 14, è stata invece già inaugurata la mostra ‘Un altro viaggio in Italia’ realizzata dall’Istituto nazionale Ferruccio Parri con la collaborazione dell’associazione Paesaggi della memoria e visitabile fino al 15 maggio: grazie alla dimensione ipermediale dell’esposizione i visitatori saranno accompagnati in luoghi celebri, come piazzale Loreto, esaminandoli in una prospettiva comparata tra presente e passato, tra storia e memoria. Nella giornata di sabato 23 aprile, alle ore 15.30, nel parco Franca Rame, grazie all’organizzazione del Municipio 2, si terrà Il Festival di liberazione: sei spettacoli musicali, della durata complessiva di circa cinque ore, sul repertorio tradizionale della Resistenza e della Liberazione. Ingresso libero e gratuito.

Alle ore 10 del 25 aprile, dal Giardino Bazlen e Foà con arrivo all'Università Statale 1, si terrà il corteo ‘La Parata Resistente - quartiere Crocetta Porta Romana, a cura di sezione Anpi – Zona 1. La parata prevede cinque stazioni di sosta in cui cittadini, cittadine, studenti, studentesse, attori e attrici della compagnia Atir e associazioni del quartiere Crocetta interverranno con letture e canti. Alle ore 19, al Teatro Carcano in corso di Porta Romana 63, avrà luogo lo spettacolo ‘1943 - Come un cammello in una grondaia’ tratto dalle lettere di condannati a morte della Resistenza europea. Al termine dello spettacolo, si terrà una staffetta in bicicletta de "L'ultima ruota con i partigiani in ogni quartiere"

Nell’ambito dell’iniziativa “Il Conservatorio di Milano per la sua Città”, che prevede un cartellone artistico di appuntamenti collocati temporalmente in date ‘simbolo’ della storia dell’umanità e della città, saranno due i concerti, a ingresso libero, che avranno luogo presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Domenica 24 aprile, alle ore 18, Musiche dell’Italia Liberata eseguite dalla Verdi Jazz Orchestra. E lunedì 25 aprile, alle ore 11, concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio.