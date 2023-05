Anche Fabio Volo dalla parte del glicine: "A Milano ci siamo mangiati il verde"

Da una parte più di 50mila milanesi, alcune sezioni 'ribelli' di Anpi, i comici Giovanni Storti e Germano Lanzoni, il gruppo Elio e le storie tese e, adesso, anche il presentatore Fabio Volo. Dall'altra il ministero della Cultura, il sindaco Beppe Sala e il presidente di Anpi Roberto Cenati. Questi gli schieramenti della battaglia per salvare, come vorrebbero i primi, oppure distruggere, come auspicato dai secondi, il monumentale e amatissimo glicine di piazzale Baiamonti (porta Volta).

"Mi unisco anche io a tutte queste persone che hanno partecipato e a tutti i milanesi che non vogliono assolutamente che venga tagliato questo glicine - dice Volo in un video che lui stesso ha pubblicato -. Non tagliamo questo glicine, vi prego, vi prego. Sembra una cosa piccola rispetto a grandi progetti, ma a Milano ce lo siamo mangiati così il verde: con un marciapiede, una piccola stradina, un appartamento, un garage (...). Ce n'è rimasto pochissimo e quello non è solo verde, ma anche colore e storia".

"Non tagliamo il glicine - ha concluso l'attore -. Parlo al nome del glicine oltre che dei milanesi, grazie". Erano stati oltre 50mila i cittadini che avevano firmato una petizione chiedendo di salvare i grandi tigli e lo storico glicine di piazzale Baiamonti, destinati al taglio per fare spazio alla seconda piramide dello studio di architettura Herzog, che sarà gemella di quella sede della Fondazione Feltrinelli e ospiterà il nuovo Museo della Resistenza. A lanciare il proprio appello per risparmiare le piante dell'abbattimento anche alcuni personaggi dello spettacolo, dai comici Giovanni Storti e Germano Lanzoni alla band Elio e le storie tese, e alcune sezioni 'ribelli' di Anpi.