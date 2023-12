La campagna della Fashion Week sulla metropolitana di Milano

Dal 12 al 16 gennaio 2024 Milano ospiterà la Milano Fashion Week Men’s e per l’evento è stata scelta una campagna pubblicitaria tutta dedicata ai luoghi iconici della città. Gli schermi del comune e le affissioni, dall’8 al 16 gennaio, riporteranno le immagini scattate all’interno della metropolitana M3 alla fermata di Missori. Le foto sono state scattate da Carmine Romano con la collaborazione dello styling di Roberta Astarita e, naturalmente, di Atm.

Un calendario fitto con 74 appuntamenti di cui 22 sfilate fisiche 5 digitali, 32 presentazioni e altre 7 su appuntamento, e 8 eventi. Le sfilate potranno essere seguite in streaming sulla piattaforma della Camera della Moda. Tra gli eventi da non perdere, per la prima volta in calendario le sfilate di Pronounce e Stone Island, mentre tornano Fendi, Gucci e Jw Anderson.

"Un’occasione per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l’innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Valori in armonia con l’identità di Milano e il suo impegno per il futuro", ha detto Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico, con deleghe a moda e design.