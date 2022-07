Incendi per la siccità: 9 vigili del fuoco di Milano inviati in Toscana

9 vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati inviati a Livorno per rafforzare il sistema antincendio della provincia toscana, sistema messo a dura prova dalla siccità che da settimane sta attanagliando l'Italia.

Nel livornese, infatti, gli incendi dovuti proprio alla siccità e al forte vento sta mettendo a dura prova il sistema di protezione civile. Il personale milanese si è recato nella cittadina toscana con mezzi specializzati in operazioni antincendio boschivo.

Toscana ma non solo. "Il nostro comando è pronto all'invio di uomini anche per la Sardegna dove persiste uno stato di allerta rosso per alta suscettività all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi", fanno sapere da via Messina attraverso una nota.