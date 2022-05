Il Milan insulta l'Inter con uno striscione, aperta inchiesta

La festa scudetto del Milan è oggetto d'indagine. A finire nel mirnro della procura della Federcalcio è lo striscione esposto dal club rossonero durante i festeggiamenti per le strade della città di Milano: "La Coppa Italia mettila nel c...", un chiaro riferimento al trofeo vinto pochi giorni prima dall'altra squadra di Milano, l'Inter.

La procura della Federcalcio, come comunicano alcuni giornali sportivi, avrebbe aperto un'inchiesta "per presunta violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva" (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr) per lo striscione offensivo nei confronti dell'Inter, che ha vinto la Coppa nazionale battendo la Juventus.

Un gesto che ricorda quello di Massimo Ambrosini nel 2007, quando durante i festeggiamenti per la Champions League mostrò lo stesso striscione ma riguardante lo scudetto dei nerazzurri, vittoriosi in Serie A la stessa stagione. Due anni dopo, la risposta degli interisti 'Ambrosini anche questo mettitelo...", con il disegno del diciassettesimo scudetto appena vinto sotto la guida di Josè Mourinho.

Lo striscione esposto da Ambrosini 15 anni fa