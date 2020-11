Milano, il covid cancella gli Oh Bej Oh Bej

Niente bancarelle, niente festa: niente Oh Bej Oh Bej. Il coronavirus cancella il tradizionale mercatino di Sant'Ambrogio che per Milano storicamente segna l'inizio delle festività natalizie. La decisione era nell'aria da tanto, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità.

Così, dal 5 all'8 dicembre non ci sarà il classico appuntamento pre Natale perché sono troppi i rischi collegati alla nuova ondata di coronavirus, con la Lombardia e Milano ancora una volta nel cuore dell'epicentro dei contagi. "L'evoluzione dello stato epidemiologico in atto non consente di prevedere se tali misure saranno ulteriormente prorogate", si legge nel documento del comune di Milano, che fa riferimento all'ultimo Dpcm in vigore fino al 3 dicembre, che vieta le fiere. E ancora, sempre a motivare la scelta di cancellare gli Oh Bej Oh Bej: "È un'iniziativa commerciale su area pubblica di particolare complessità che contempla la presenza di oltre 400 operatori" che per questo "richiede l'adozione per tempo di adeguate misure organizzative", che però non possono essere prese proprio perché non si sa fino a quando sarà in vigore il Dpcm.

Ci sarà, invece, il classico albero di Natale in piazza Duomo, che quest'anno - aveva fatto sapere palazzo Marino - "sarà l’Albero del Dono e racchiuderà in sé le energie e le differenze della città rappresentate dalle sue 100 anime". L’albero "sarà sostenibile: di giorno vivrà verde e luminoso, come da tradizione e, con l’arrivare della sera, si accenderà donando alla piazza uno show di luci e suoni".

L'accensione dovrebbe avvenire, come sempre, tra il 6 e il 7 dicembre, anche se è immaginabile che quest'anno non ci sarà nessuna cerimonia dal vivo, proprio per evitare folla e assembramenti fuori dalla Cattedrale. Ed è stato già cancellato ufficialmente anche il classico concertone di Capodanno in Duomo: il primo giorno del 2021 dovrebbe essere accolto con uno show multimediale di luci, colori e musica visibile in streaming.