I biglietti per la prima della Scala sono andati sold-out

Sono andati letteralmente a ruba i biglietti per il Macbeth diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica della Scala.

I tagliandi, messi in vendita alle 10:00 di mercoledì 27 ottobre, sono andati sold-out in poche ore. I primi a esaurirsi sono stati quelli più economici (i posti in galleria che partono da 120 euro), ma adesso sono introvabili anche i biglietti da oltre 3mila euro.

Nel 2020, l'annus horribilis della pandemia, la Scala aveva dovuto rinunciare alla sua Prima; al suo posto era stato registrato un gala di star internazionali della lirica "A riveder le stelle", questo il titolo, che era stato trasmesso su Rai1. Era stato un vero e proprio successo: lo show era stato visto da 2.608.000 spettatori, corrispondenti al 14,7 % di share medio, con un picco finale di 3.160.000.

Quest'anno, invece, si tornerà alla tradizione: il teatro nel cuore di Milano tornerà ad addobbarsi a festa per Sant'Ambrogio. Un pezzo di normalità ritrovata, finalmente.