Reggiani: "Infastidita dal fatto che Lady Gaga mi interpreti senza avermi incontrata"

Infastidita dal fatto che non l'abbia incontrata. Così si è definita Patrizia Reggiani, vedova di Marizio Gucci condannata come mandante del suo omicidio, rispetto alla star Lady Gaga che in questi giorni a Milano sta girando le scene del film kolossal 'House of Gucci', in cui interpreta proprio l'ex moglie dello stilista.

La cantante americana nel film vestirà i panni di Patrizia Reggiani, che per l'omicidio di Maurizio Gucci - ucciso nel marzo 1995 a Milano da un killer che lo freddò con quattro colpi di pistola - ha scontato 18 anni dopo essere stata condannata come mandante, tornando in libertà pochi anni fa.

Secondo la Reggiani, la diva avrebbe dovuto avere la sensibilità di confrontarsi con lei prima di vestirne i panni nella pellicola diretta da Ridley Scott 'The House of Gucci', che racconta la storia della maison di moda e del suo fondatore.

Reggiani ha sottolineato che il suo disappunto non è motivato da questioni economiche, visto che dal film sa di non trarre alcun guadagno, bensì da una "questione di rispetto".

Le riprese a Milano

Dopo il set allestito a Roma, le prime scene del film a Milano erano state girate in via Festa del Perdono, davanti all'Università degli studi, dove Lady Gaga e Adam Driver erano stati immortalati dai fotografi in alcuni scatti 'rubati'. Il giorno dopo, giovedì, è toccato a piazza Duomo e alla Galleria sempre con un set blindatissimo.

Palloncini colorati come nel film d'animazione 'Up', abiti eleganti, biciclette e occhiali stile vintage. Questi alcuni dettagli del set per le riprese del film kolossal 'House of Gucci', regia di Ridley Scott, che giovedì 11 marzo si è trasferito in Galleria Vittorio Emanuele.

Nei prossimi giorni le riprese dovebbero toccare altre zone del centro città, da Villa Necchi a via Montenapoleone, passando anche per corso Venezia e Stazione Centrale. Per ovvi motivi, i set e le zone limitrofe rimarranno sempre chiusi al pubblico. Il set si dovrebbe poi trasferire anche sul lago di Como.