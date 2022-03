Ecco i soldi per sistemare il Castello Sforzesco

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera di spesa, in somma urgenza, per gli interventi che serviranno a ripristinare le coperture del Castello Sforzesco danneggiate dalle forti raffiche di vento. Il provvedimento, già esaminato favorevolmente dalla Giunta comunale il 10 marzo scorso, ha ottenuto l’approvazione del Consiglio comunale come previsto dall’art. 191 del D. Lgs. 267/00 che prevede, per i lavori pubblici di somma urgenza, la possibilità per la Giunta comunale di sottoporre al Consiglio il riconoscimento della spesa in caso di eventi eccezionali o imprevedibili.

Le coperture del Castello Sforzesco hanno riportato danni significativi in seguito agli eventi atmosferici che hanno investito Milano nella giornata di lunedì 7 febbraio, con raffiche che hanno raggiunto velocità pari ai 110 km/h. I lavori, iniziati lo scorso 7 marzo, interessano le coperture delle merlate dalla cortina Santo Spirito (lato Cadorna) e della cortina del Filarete dove sarà necessario riposizionare i coppi di copertura che risultano fuori sede o in posizione di scivolamento.

Per quanto riguarda invece la Torre di Santo Spirito è risultata necessaria la rimozione del basamento lapideo del pennone rimasto incastrato sulla balaustra in ferro del tetto della torre e il relativo ripristino. Il cantiere comporterà una spesa complessiva di 206mila euro a carico dell’Amministrazione Comunale; i lavori termineranno entro il 15 luglio.