Sei studenti sospesi per l'occupazione del Severi Correnti

Sei studenti dell'istituto Severi Correnti saranno sospesi dai 15 ai 18 giorni, durante i quali non seguiranno le lezioni ma svolgeranno lavori socialmente utili, tra la biblioteca interna e una collaborazione con una Onlus. Rischiano di perdere l'anno, ma non è ancora detto. Si chiude così la vicenda dell'occupazione dei due istituti (il primo è un liceo, il secondo un istituto professionale) avvenuta tra il 30 gennaio al 2 febbraio, terminata anzitempo perché nel frattempo la scuola era stata vandalizzata ed era diventata poco sicura per gli stessi occupanti.

Una vicenda che aveva fatto intervenire anche il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Dopo avere visitato la scuola, il politico leghista aveva tuonato contro le occupazioni abusive auspicando punizioni esemplari. Mentre si contavano i danni (circa 70mila euro, di cui però gran parte per le operazioni di pulizia straordinaria), la dirigenza ha avviato una ricognizione complessiva per individuare coloro che avevano partecipato all'occupazione.

Colloqui individuali (con le famiglie e i ragazzi), durante i quali la richiesta principale era quella di rivelare i nomi di chi era stato a scuola durante i giorni d'occupazione. Non gli 'organizzatori' dell'occupazione, ma anche chi era semplicemente passato da scuola per non restare a casa. E un'assemblea scolastica, poco tempo fa, non risolutiva.

Mancato allarme

La sospensione è stata comminata per mancato allarme e per mancata percezione della gravità, ma non per danneggiamento. In pratica, ai ragazzi non si imputa di avere direttamente danneggiato o vandalizzato l'edificio o le attrezzature, ma di non avere avvisato le forze dell'ordine ad esempio quando qualcuno (sicuramente dall'esterno della scuola) era entrato e aveva svuotato gli estintori.