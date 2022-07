"Blocco traffico" per la Milano Pride: tutte le strade chiuse

L'onda arcobaleno è pronta a invadere Milano. Sabato 2 luglio è il giorno della Milano pride, la grande parata dell'orgoglio Lgbtqia+, che torna dopo i due anni di stop a causa dell'emergenza coronavirus.

L'appuntamento per la parata è alle 14 in via Vittor Pisani, davanti alla stazione centrale. Poi il serpentone - che si annuncia partecipatissimo e coloratissimo - muoverà verso viale della Liberazione, attraverserà il centro città e arriverà verso le 18 all'Arco della Pace, dove è previsto il grande evento finale con musica e interventi dal palco.

Proprio per permettere lo svolgimento della manifestazione, dal primo pomeriggio saranno chiuse le strade interessate dal passaggio del corteo. Questo il percorso completo:

via Pisani, piazza Repubblica, viale della Liberazione, via Melchiorre Gioia, bastioni di Porta Nuova, piazza XXV Aprile, viale Crispi, bastioni di Porta Volta, piazza Lega Lombarda, viale Elvezia, viale Douhet, viale Byron, via Melzi d'Eril, corso Sempione.

Per lo stesso motivo anche i mezzi Atm subiranno deviazioni e cancellazioni. Le linee interessate dalle modifiche, tra tram e autobus, saranno 18.

Il percorso