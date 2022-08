Il sindaco che vuole far pagare tutte le auto che attraversano il comune

Attraversare Buccinasco in macchina? Sì, ma a pagamento (per i non residenti). È un'idea che ha il sapore della provocazione quella lanciata dal sindaco di Buccinasco Rino Pruiti nella giornata di mercoledì 10 agosto. L'obiettivo del primo cittadino, secondo quanto si legge tra le righe del post pubblicato sul suo blog, non è quello di istituire una nuova "tassa di attraversamento per i non residenti" (anche se ha ammesso che se fosse istituita il municipio incasserebbe "milioni di euro all'anno") quanto quella di migliorare i mezzi pubblici della zona.

"Siamo chiamati ad avvallare le scelte di Milano, della regione e della città metropolitana, aderire ai blocchi del traffico - ha tuonato il sindaco -. Dobbiamo pagare per entrare a Milano senza avere nulla in cambio, nessun potenziamento dei mezzi di superficie (Tpl) che sono inadeguati, ne la fermata della M4, che possiamo vedere dal balcone di casa senza poterci salire". Inoltre, secondo i dati pubblicati da Pruiti, solo il 25% del traffico della cittadina sarebbe causato da auto di residenti; il restante 75% sarebbe composto da mezzi che ogni giorno attraversano il comune per "andare a Milano o nel sud-ovest della città metropolitana", ha precisato.

"A questo punto mi chiedo: perché Buccinasco non dovrebbe mettere un ticket per tutti i veicoli dei non residenti che passano sulle nostre strade? - si domanda il sindaco -. Tecnicamente è fattibilissimo, basterebbe schiacciare un bottone, abbiamo telecamere intelligenti a tutti gli ingressi cittadini da anni, non dovremmo nemmeno spendere un centesimo di attrezzature o di software".

Non è la prima volta che il primo cittadino di Buccinasco si schiera contro regione e città metropolitana. A dicembre 2021 aveva deciso di riservare il servizio tamponi della farmacia comunale di via Marzabotto solo ai suoi concittadini. La misura aveva scatenato qualche malumore e Ats aveva ordinato al sindaco di fare marcia indietro.