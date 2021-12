Meno code nelle biglietterie Trenord e più ticket online, ma è merito del concorso

Meno persone in coda nelle biglietterie delle stazioni e più transazioni online, ma c'è un "trucco". Grazie al concorso a premi lanciato da Trenord nel mese di novembre gli acquisti tramite app e sito web di biglietti, carnet, abbonamenti sono cresciuti del 18,4% rispetto a ottobre, a fronte di un numero di viaggiatori invariato.

La maggior parte degli acquisti è avvenuto tramite applicazione: il numero di transazioni sull'app di Trenord è cresciuto del 26,5% mentre sul sito è cresciuto del 15,7%. Fra i clienti che hanno acquistato online i titoli di viaggio che consentivano di partecipare al sorteggio dei premi, uno su quattro si è registrato al sito dedicato e ha inserito i codici di gioco per partecipare all’estrazione.

Complessivamente sono stati oltre 27mila i nuovi utenti che si sono registrati sulla piattaforma di Trenord nei 34 giorni di durata dell’iniziativa per attivare le funzioni di acquisto online di biglietti, carnet, abbonamenti; in media, il 14% di coloro che hanno comperato un titolo di viaggio in quel periodo era un nuovo cliente digitale.