Vie chiuse e divieti con rimozione forzata: blocco del traffico a Milano

Largo ai corridori. Domenica 27 novembre a Milano va in scena una sorta di blocco del traffico - tra strade chiuse, divieti di sosta e mezzi Atm deviati - per la "Ganten Milano21 Half Marathon".

"Quest’anno è tempo per tutti i runner di tornare a invadere il centro città: il Duomo e il Castello Sforzesco, la Darsena e Montenapoleone e i luoghi simbolo della città italiana con la più alta percentuale di runner fra i cittadini. Una città fra storia e futuro, fra laboriosità e voglia di condividere le proprie passioni", la presentazione dell'evento. La gara si articola in tre diverse specialità: 21 chilometri, 10 chilometri e la staffetta Relay 3x7km.

Sono stati gli stessi organizzatori, comunicando i percorsi, a invitare i "cittadini residenti a non parcheggiare nelle vie interessate dal passaggio della gara, a non parcheggiare alcun tipo di veicolo nelle strade contrassegnate dai divieto di sosta con rimozione forzata. Si fa inoltre cortese invito - proseguono da Ganten Milano21 half marathon - a limitare l'accesso e l'uscita dagli stabili con veicoli nell'orario indicato e fino a cessata esigenza, se non per motivi inderogabili ed urgenti".

La partenza e l'arrivo saranno da via Arona, in zona Domodossola. Queste le strede che saranno chiuse - e interessate dai divieti - per permettere il passaggio della gara, con i relativi orari:

Percorso 21 km

: Via Arona (Partenza), Corso Sempione "carreggiata laterale", Via Antonino Canova, Viale Giovanni Milton, Viale Molière, Viale Emilio Alemagna, Viale Gadio, Viale Guglielmo Shakespeare, Via Schiller, Piazza del Cannone, Piazza Castello, Via Lanza, Foro Buonaparte, Via Beretta, Piazza Castello, Via Gadio, Via Legnano, Piazza Lega Lombarda, Piazzale Biancamano, Bastioni di Porta Volta, Viale Francesco Crispi, Piazza 25 Aprile, Bastioni di Porta Nuova, Piazzale Principessa Clotilde, Viale Monte Santo, Piazza della Repubblica, Viale Città di Fiume, Bastioni di Porta Venezia; Dalle 9 alle 11.30 : Corso Venezia, Piazza San Babila, Corso Giacomo Matteotti, Via Monte Napoleone, Via Alessandro Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni "contromano", Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, Via San Paolo "contromano", Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Piazza Oberdan, Viale Majno, Piazza del Tricolore, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale Emilio Caldara, Piazzale Medaglie D'Oro, Viale Angelo Filipetti, Viale Beatrice D'Este, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza 24 Maggio, Viale Gabriele D'Annunzio, Piazzale Antonio Cantore, Viale Papiniano;



: Corso Venezia, Piazza San Babila, Corso Giacomo Matteotti, Via Monte Napoleone, Via Alessandro Manzoni, Piazza della Scala, Via Santa Margherita, Via Giuseppe Mengoni "contromano", Piazza Duomo, Corso Vittorio Emanuele II, Via San Paolo "contromano", Piazza Filippo Meda, Corso Giacomo Matteotti, Piazza San Babila, Corso Venezia, Piazza Oberdan, Viale Majno, Piazza del Tricolore, Viale Bianca Maria, Piazza Cinque Giornate, Viale Regina Margherita, Viale Emilio Caldara, Piazzale Medaglie D'Oro, Viale Angelo Filipetti, Viale Beatrice D'Este, Piazzale di Porta Lodovica, Viale Gian Galeazzo, Piazza 24 Maggio, Viale Gabriele D'Annunzio, Piazzale Antonio Cantore, Viale Papiniano; Dalle 9 alle 13: Viale di Porta Vercellina, Piazzale Francesco Baracca, Via Enrico Toti, Piazza della Conciliazio-ne, Via Giovanni Boccaccio, Viale Lorenzo Mascheroni, Via Gabriele Rossetti, Largo Camus, Viale Cassiodoro, Viale Belisario, Piazzale Giulio Cesare, Viale Ezio, Piazza Giovanni Amendola, Viale Berengario, Piazzale Arduino, Viale Eginardo, Via Bartolomeo Colleoni, Piazzale Damiano Chiesa, Via Emanuele Filiberto, Corso Sempione, (carreggiata laterale) Via Arona (Arrivo).

Percorso 10 km