"Blocco traffico" oggi a Milano: tutte le strade chiuse e i mezzi Atm deviati

Vie off limits per le auto, mezzi Atm deviati e una stazione metropolitana chiusa. Giornata con "blocco del traffico" a Milano quella di domenica 15 ottobre. In città si corre infatti la Deejay Ten, l'ormai storica corsa organizzata dalla radio di via Massena.

Gli atleti si sfideranno su due distanze - 5 e 10 chilometri - e le strade saranno chiuse per permettere il passaggio dei corridori.

Queste le vie del percorso:

10 chilometri:

Piazza del Duomo (Partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale Pietro e Maria Curie, via XX Settembre, piazza della Conciliazione, via A. da Giussano, via Guido D’Arezzo, via del Burchiello, via Giotto, piazza M. Buonarroti, via Tiziano, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale S. Boezio, Largo Domodossola, via Domodossola, corso Sempione carreggiata centrale, via F. Melzi d’Eril, viale G. Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, via Legnano, viale Gadio (Arrivo)

5 chilometri:

Piazza del Duomo (Partenza lato Museo del Novecento Milano/via Marconi), via G. Mengoni, via Santa Margherita, piazza della Scala, via Case Rotte, Largo Raffaele Mattioli, via A. Catena, piazza F. Meda, corso G. Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via G. Verdi (contromano), via dell’Orso (contromano), via Cusani, Largo Cairoli, Foro Buonaparte, via B. Ricasoli, piazza Castello, viale Gadio, viale E. Alemagna, viale Molière, viale G. Milton, via Pagano, piazza Sempione (Arrivo).

Anche Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina, ha dovuto modificare il percorso di alcune delle proprie linee. La stazione metro Duomo sarà chiusa dalle 7.30 alle 10, con i treni della M1 e della M3, la rossa e la gialla, che salteranno la fermata.

Questi i tram e bus deviati:

Tram 1. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni, devia tra Monumentale M5/via Bramante e piazza Firenze. Passa da via Nono, Cenisio M5 e piazza Diocleziano.

Non passa da via Procaccini e corso Sempione.

Tram 2. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Negrelli - Duomo M1 M3 (Cantù) e tra Bausan - Baiamonti (Monumentale M5). Non passa da Cordusio, Lanza, viale Montello.

Tram 4. Dalle 7:30 alle 12:30. Fa servizio tra Parco Nord e Maciachini M3.

Non ferma a Lanza e Cairoli.

Tram 10. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lunigiana-Monumentale M5 e 24 Maggio-Baracca. Non passa da Conciliazione, Arco della Pace, largo V Alpini, corso Sempione, via Procaccini.

Tram 12. Dalle 7:30 alle 12. Fa servizio tra Roserio-Monumentale M5. Non percorre la tratta Monumentale-Molise. Per raggiungere il centro usate la metropolitana poi B27 + 90/91.

Tram 14. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Cimitero Maggiore-Monumentale M5 e tra Lorenteggio-Duomo M1 M3 (Cantù). Non passa da via Bramante, Lanza e Cordusio.

Tram 16. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra San Siro M5-Porta Genova M2 e tra Missori M3-Monte Velino. Non passa da corso Magenta, Duomo e Cordusio.

Tram 19. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra via Nino Bixio e via Mac Mahon. Passa da viale Piave, Porta Venezia, Repubblica, Garibaldi, Monumentale e Cenisio. Non passa da piazza 5 Giornate, corso di Porta Vittoria, via Larga, Missori, Duomo, Cordusio, via Meravigli, piazza Virgilio, largo V Alpini, piazza 6 Febbraio, Domodossola, piazza Firenze e piazza Prealpi.

Bus 43. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra via Procaccini e piazza Lega Lombarda. Non passa da via Canonica e viale Elvezia. Passa da via Procaccini, Monumentale, Ceresio, Baiamonti e Bastioni di Porta Volta.

Bus 50. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Lorenteggio e Cadorna. Non ferma a Cairoli.

Bus 57. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e via Canonica/Sarpi.Non percorre il resto della linea fino a Cairoli.

Bus 58. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna).

Bus 67. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Scanini e piazza Piemonte. Non passa da Wagner e Conciliazione.

Bus 68. Dalle 8 alle 12:30. Nelle due direzioni devia tra Porta Vercellina e via Albani.Passa per Baracca, corso Vercelli, De Angeli, viale Bezzi, viale Murillo e via Silva. Non passa da Conciliazione e Amendola.

Bus 94. Dalle 8 alle 12:30. Fa servizio tra Porta Volta-Repubblica e tra Sant’Ambrogio-via Visconti di Modrone.

Bus 85. Dalle 8 alle 12:30. Il servizio è sospeso sull’intera linea. Tra piazza Napoli e Cadorna usate il bus 50.