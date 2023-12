Axa italia: il musical “cats” è l’omaggio di natale a sorpresa per tutti gli oltre 1700 dipendenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

• Un inatteso omaggio di Natale da parte del Gruppo assicurativo per gli oltre 1700 dipendenti provenienti da tutta Italia, riuniti ieri per assistere al musical “Cats”, in uno spettacolo a loro completamente dedicato, presso il Sistina Chapiteau di Milano. • Un’occasione unica per celebrare tutti insieme l’anno che si sta per chiudere e proiettarsi con un rinnovato entusiasmo alle sfide del 2024, nel segno di uno dei valori fondanti del Gruppo, “One AXA”, in un impegno ad accogliere, promuovere e valorizzare l’unicità delle persone. Il Gruppo assicurativo AXA Italia ha scelto quest’anno un insolito regalo di Natale per i propri collaboratori provenienti da tutte le sedi in Italia: un momento unico e irripetibile per stare insieme, riuniti in un unico luogo, condividendo i successi dell’anno che si sta per chiudere e le nuove sfide per il 2024. Al centro dell’evento, il musical “Cats”, nella versione ideata e progettata da Massimo Romeo Piparo, che unisce un cast di incredibili artisti-gatti in un’insolita cornice romana e le suggestive note dell’orchestra dal vivo diretta dal maestro Emanuele Friello, presso il Sistina Chapiteau, novità nel panorama teatrale italiano dedicato alla commedia musicale e recentemente inaugurato a Milano. Uno spettacolo che, nel segno di uno dei valori fondanti di AXA, “One AXA” - in un impegno di lungo periodo nel promuovere la diversità e l’inclusione - ha entusiasmato la platea con lunghi applausi e che molti hanno scelto di condividere attraverso i social, per celebrare il momento e le emozioni vissute