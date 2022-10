Ancora un colpo in Stazione Centrale per il baby rapinatore di 12 anni

È stato di nuovo fermato dai carabinieri il ragazzino di 12 anni (cittadino marocchino) protagonista negli ultimi giorni di una serie di furti rapine a Milano. Il giovane è stato braccato in Piazza Duca d'Aosta, davanti alla Stazione Centrale, nella tarda serata di martedì 18 ottobre dopo che - insieme a un complice - aveva strappato l'orologio a un turista malesiano di 39 anni.

Tutto è accaduto intorno alle 23.30 mentre i carabinieri stavano arrestando altre due persone responsabili di una rapina ai danni di un turista indiano. I militari hanno visto il fatto e sono prontamente intervenuti braccando sia il 18enne che il 12enne.

L'orologio è stato restituito al proprietario mentre i due rapinatori sono stati fermati e accompagnati in caserma per essere identificati. Il 12enne è stato affidato a un centro per minori non accompagnati di Milano mentre il 18enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore.