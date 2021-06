Per il Tribunale di Sorveglianza, l'ex terrorista Bergamin è un «delinquente abituale»

Respinto il ricorso dell'uomo contro la dichiarazione che, comunque, non ha potuto bloccare la prescrizione: la pena per Bergamini si è infatti estinta

Insiste, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, nel definire delinquente abituale il settantatreenne Luigi Bergamin, già militante dei Proletari armati per il comunismo, costituitosi in Francia a fine aprile 2021 dopo il blitz che ha portato all'arresto di nove ex terroristi rifugiatisi Oltralpe da anni, grazie alla cosiddetta "dottrina Mitterrand" in base alla quale Parigi non avrebbe estradato in Italia persone condannate per reati non di sangue ma per militanza nella lotta armata.

Bergamin era stato dichiarato delinquente abituale il 30 marzo, ma con decorrenza dal 14 aprile: in quel modo, stando almeno alle intenzioni erano stati anche interrotti i termini di prescrizione. Ma in realtà l'11 maggio la Corte d'Assise di Milano aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione della pena inflitta a Begamin. Secondo la Corte, infatti, la prescrizione era già scaduta l'8 aprile. Secondo la legge, trascorsi trent'anni da una sentenza di «pena temporanea» viene meno «l'interesse dello Stato all'esecuzione della stessa».

E trent'anni sono trascorsi: Bergamin era stato condannato a 16 anni e 11 mesi di reclusione con sentenza passata in giudicato l'8 aprile 1991 (inizialmente a 23 anni, poi ricalcolati) per attentati all'integrità dello Stato, banda armata, detenzione e porto illegale di armi, rapina e furto aggravati e concorso morale nell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro e del poliziotto Andrea Campagna, avvenuti a Udine e Milano tra il 1978 e il 1979.

L'avvocato di Bergamin, Giovanni Ceola, aveva comunque depositato un ricorso contro la dichiarazione di delinquenza abituale perché questa può comunque comportare l'applicazione di una misura di sicurezza; ed ora il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il ricorso. La difesa potrebbe ricorrere in Cassazione.