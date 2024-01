'Fleximan' colpisce ancora: non abbatte autovelox ma un 'rosso stop'

'Fleximan' - anche se l'ipotesi più probabile è che siano più persone - colpisce ancora in Lombardia. Stavolta se la prende non più con un autovelox ma con un dispositivo 'rosso stop'. Ovvero un sistema di telecamere per incastrare chi non rispetta il rosso ai semafori.

Nel weekend è stato abbattuto un palo che sorreggeva un dispositivo 'rosso stop' a Mapello (Bergamo). È la prima volta che viene preso di mira questo genere di dispositivi. L'apparecchio in questione è stato collocato di recente dal Comune per sanzionare chi passa con il rosso in una strettoia che costeggia una villa storica. Non era però ancora entrato nemmeno in funzione. Il Comune ha annunciato che sporgerà denuncia ai carabinieri.

È il secondo episodio in provincia di Bergamo, dov'era stato tagliato di netto il palo dell'autovelox fisso collocato sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, in direzione Lovere. In Lombardia ci sono stati episodi nel Cremonese, a Martignana di Po, e anche nel Mantovano, a Guidizzolo.