Furto in auto ad Angelo Ciocca (Lega): "Cosa aspetta Sala a dimettersi?"

Ancora polemiche sulla sicurezza a Milano. Questa volta la denuncia parte dall’europarlamentare di Lega Nord, Angelo Ciocca che ha lamentato un avvenimento spiacevole che gli è costato caro, avvenuto in quella che lui chiama “La Milano di Sala”.

“Questa sera, in pieno centro (zona Duomo), mi hanno rubato il pc contenente importanti documenti e faldoni della mia attività da eurodeputato - spiega Ciocca su X (ex Twitter) -. Un danno a me e a tutta la collettività. Beppe Sala che aspetta a dimettersi?”.

Sul social americano, l’eurodeputato ha postato due messaggi con tanto di foto e video dell’auto svaligiata e della sua reazione. “Ringrazio i molti che in queste ore mi stanno scrivendo mostrando solidarietà, vicinanza - prosegue Angelo Ciocca -. Ovviamente ci tengo a precisare che il pc era contenuto in uno zaino, non certo in bella vista, nella parte posteriore (con i finestrini oscurati) e riposto in sicurezza”.

L’eurodeputato, poi, rimanda gli utenti al video integrale pubblicato sul suo profilo Facebook. “Questa è la Milano dell’accoglienza. Capitale economica d’Europa e come vedete è così capitale che l’unico pensiero che mi viene è che sia capitale del furto, dell’insicurezza e delle inca*****re”. Poi continua: “Non sono venuto per divertirmi. Ma uno può trovarsi il vetro rotto? E non è un caso isolato. È inaccettabile che ci sia questa situazione", conclude.