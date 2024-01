Colpo grosso in gioielleria a Milano: furto da mezzo milione in 2 minuti

Cinquanta secondi per forzare la saracinesca. Altri trenta per aprire la porta, con lo stesso divaricatore idraulico. Altri cinquanta ancora per prendere il bottino e sparire. Colpo grosso in centro a Milano, dove la notte dello scorso 28 dicembre è stata svaligiata la gioielleria "Only time Milano - Giangi orologi".

Il locale, che si trova in via San Gregorio, in zona Porta Venezia, è finito nel mirino di tre uomini, che sono riusciti a scappare con un bottino di almeno mezzo milione di euro tra orologi e preziosi che erano contenuti all'interno di una cassaforte. Il loro raid, durato poco più di due minuti, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Nel video, pubblicato dalla pagina Instagram "Milanobelladadio", si vedono i ladri - tutti a volto coperto - mentre fanno accesso nel negozio e poi scappano a bordo di un'auto. Su Instagram anche lo sfogo del titolare, che ha chiesto più sicurezza per sé e gli altri negozianti della zona.

All'arrivo della polizia, la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce. Gli investigatori hanno comunque già dato il via alle indagini: una prima mano potrebbe arrivare proprio dai frame ripresi dalle videocamere. All'alba del 24 dicembre, quattro giorni prima, un colpo simile era avvenuto in Largo Settimio Severo, dietro corso Magenta. Anche in quel caso i malviventi erano stati in grado di fuggire con la cassaforte piena di orologi di lusso.