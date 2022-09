Hijab bruciati a Milano per l'uccisione di Mahsa in Iran

Le proteste per l'uccisione di Mahsa Amini in Iran sono arrivate anche a Milano. Un centinaio di persone, nella gran parte iraniani e iraniane, hanno protestato in piazza Cordusio, angolo via Dante, nel pomeriggio di martedì. Molte ragazze presenti si sono tagliate i capelli in segno di ribellione e hanno bruciato il velo (hijab). "Siamo contro il governo islamico dell'Iran che ora ha ucciso una ragazza perché indossava male il velo. E ancora non sappiamo quante persone hanno ucciso durante le ultime proteste per l'accaduto", ha detto durante la manifestazione una delle organizzatrici dell'evento.

Sul caso, ricordiamolo, la stessa Onu ha espresso "preoccupazione". Apprensione anche per la "reazione violenta" delle forze di sicurezza per sedare le proteste che ne sono seguite. "L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ad interim, Nada Al-Nashif, ha espresso preoccupazione per la morte in custodia di Mahsa Amini - arrestata dalla polizia religiosa iraniana in applicazione di regole rigide sull'hijab - e per la reazione violenta delle forze di sicurezza alle manifestazioni che ne sono seguite", si sottolinea in un comunicato dell'Alto Commissariato, in cui si chiede un'indagine "tempestiva e indipendente" sulla morte della giovane appartenente alla minoranza curda.

In Iran non si placano le proteste contro il velo e la polizia della moralità. Finora almeno 21 persone sarebbero già state arrestate e, secondo la denuncia di una Ong, al momento non ancora confermata da altre fonti, ci sarebbero stati anche cinque morti. Secondo Hengaw, un gruppo a tutela dei diritti umani dei curdi, sono rimaste uccise cinque persone quando le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco: due uccise dagli spari contro i manifestanti nella città curda di Saqez, la città natale di Amini, altre due morte a Divandarreh e una quinta rimasta uccisa a Dehgolan, sempre nella regione curda.

Chi era Mahsa Amini?

Mahsa Amini, 22enne della provincia iraniana del Kurdistan, come riporta EuropaToday era entrata in coma ed è morta dopo essere stata arrestata la scorsa settimana a Teheran dalla polizia morale per "abbigliamento inadeguato", scatenando la rabbia di tutto il Paese e manifestazioni in numerose aree, compresa la capitale.

Le proteste sono state più intense nella regione curda. Gli agenti hanno dichiarato che Amini si era sentita male mentre aspettava insieme ad altre donne trattenute dalla polizia morale, che fa rispettare le rigide regole della Repubblica islamica che impongono alle donne di coprirsi i capelli e di indossare abiti larghi in pubblico. Ma il padre ha ripetuto più volte che la figlia non aveva problemi di salute, aggiungendo che aveva riportato contusioni alle gambe e ha ritenuto la polizia responsabile della sua morte.