Incidente sulla A1 Milano-Napoli, auto si ribalta: una donna morta e una molto grave

Gravissimo incidente sulla A1 Milano-Napoli, Autostrada del Sole, nel pomeriggio di giovedì 26 novembre, verso le 18:30. Una donna di 70 anni è morta e una di 41 è rimasta molto gravemente ferita dopo che l'auto su cui stavano viaggiando si è ribaltata, sembra, dopo essere stata tamponata. L'impatto all'altezza della Barriera di Milano Sud, in direzione Bologna. Sul posto elisoccorso, tre ambulanze, un'automedica e due mezzi del vigili del fuoco.

La 70enne è rimasta incastrata tra le lamiere e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberarla. Ma per lei non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La donna più giovane invece per fortuna è riuscita a uscire dall'auto autonomamente, per poi essere soccorsa dal 118 che l'ha elitrasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante i diversi e seri traumi riportati nell'impatto, al momento dell'arrivo dei soccorsi, la 41enne era comunque cosciente.

L'auto sui cui viaggiavano le due donne si sarebbe ribaltata a seguito di un tamponamento. Ad essere soccorso, in codice verde, anche il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, un ragazzo 33enne che è stato trasportato all'ospedale di Melegnano in ambulanza.