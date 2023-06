8 chilometri di coda per incidente sull'A1

Otto chilometri di coda in direzione Milano. Questo il risultato di un incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Lodi e il bivio con la a58 Teem.

A schiantarsi, in corrispondenza del chilometro 16, è stato un camper. Sul posto sono intervenuti 118 e Polstrada. Quattro le persone soccorse dal personale di ambulanza e automedica, di cui nessuno rimasto ferito in modo grave. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano otto chilometri di coda in aumento verso il capoluogo lombardo.

A chi viaggia in direzione Milano è consigliato scire a Casalpusterlengo, percorrere la SS9 Via Emilia per poi rientrare sulla Teem da Vizzolo Predabissi o sull'Autostrada A1 a Melegnano.