Incidente sulla A4, in auto tampona un camion fermo per il cantiere: uomo muore sul colpo

Mattinata di sangue quella di giovedì sulla autostrada A4, teatro di un incidente costato la vita a uomo di 41 anni, residente nel Milanese. La tragedia si è consumata pochi attimi dopo le 11.20 nel tratto di strada che scorre tra Dalmine e Bergamo, a qualche centinaia di metri dal casello.

Stando a quanto finora ricostruito, il 41enne avrebbe tamponato con la sua auto un camion che in quel momento era fermo a causa dei rallentamenti per un cantiere stradale. L'impatto è stato devastante e la macchina è finita contro lo spigolo posteriore del mezzo pesante, che ha distrutto il parabrezza.

Sul posto per i soccorsi del caso sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118: i medici hanno cercato di rianimare il conducente del veicolo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Presenti sulla A4 anche gli agenti della Polstrada di Seriate e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo, che hanno effettuato i rilievi: a loro spetterà il compito di ricostruire le dinamica e le responsabilità del tragico schianto.