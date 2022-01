Incidente sull'A4: traffico in tilt verso Milano

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 Milano-Venezia nella mattinata di martedì 18 gennaio a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni (in direzione del capoluogo lombardo).

Tutto è accaduto intorno alle 9:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza, quando due automobili si sono scontrate. Inizialmente sembrava che un uomo di 60 anni fosse rimasto gravemente ferito tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente i traumi riportati dal 60enne si sono rivelati meno gravi del previsto; è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, secondo quanto appreso da MilanoToday si sono verificate code fino a tre chilometri in direzione Milano.